Ecco la stretta finale per Marcos Leonardo

Marcos Leonardo è vicinissimo alla Roma, con Tiago Pinto che ha deciso di stringere i tempi. In Brasile danno l'affare quasi fatto, col Santos che ha accettato 10 milioni più 8 di bonus e il giocatore che è pronto a firmare un contratto fino al 2028. A Mourinho però non basta un talento da esplorare per affrontare la stagione, per questo è scontato l'arrivo di un altro centravanti che potrebbe prendere il posto di Belotti.

Mourinho continua a sperare in Morata, mentre Pinto dopo Marcos Leonardo sentiva anche Nzola dello Spezia. I Friedkin per il momento non hanno autorizzato l'investimento per lo spagnolo, sia per i costi (circa 50 milioni complessivi) che per le cessioni bloccate di Ibanez e Karsdorp, ancora senza offerte importanti. Difficili Daka e Calvert-Lewin in prestito, mentre in mezzo al campo l'idea resta Renato Sanches.

(corsport)