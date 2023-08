Ecco il calendario: subito Roma-Milan

IL TEMPO - Tutto pronto per la stagione 2023-24 di serie A femminile: calendario sorteggiato (presente anche la Samp, il cui futuro resta incerto per problemi societari), tra un mese si torna in campo. Il match clou della prima giornata è quello di Milano tra le rossonere e la Roma campione d'Italia; la Juve, vincitrice della Coppa Italia, andrà a Pomigliano. Le squadre disputeranno due fasi: la prima partirà il 16-17 settembre e si concluderà il 17-18 febbraio; la seconda comincerà il 16-17 marzo e terminerà il 18-19 maggio. Dopo la fase iniziale, le prime 5 classificate accederanno alla poule scudetto; dalla 6a alla 10a si sfideranno per la salvezza.