È Supercoppa: la Roma baby a casa del Lecce

La stagione della Primavera comincia con il primo trofeo, la Supercoppa, tra chi ha lo scudetto sul petto, il Lecce, e chi, lo scorso anno, ha alzato la Coppa Italia: la Roma. Una sfida, apertissima, visto il periodo in cui si gioca, che è sintetizzata così da mister Federico Guidi: «C’è grande attesa. Si riparte ed abbiamo subito la fortuna di giocarci un trofeo. Sarà una partita di grande prestigio, affronteremo i campioni d’Italia e sappiamo che sarà una partita difficile. Giocheremo in uno stadio di Serie A, c’è tanta voglia e motivazione per fare una bella partita». [...] Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, invita i tifosi allo stadio: «Sarà una partita importante, c’è un altro trofeo a bordo campo, mi auguro che i nostri tifosi, pazzeschi con la Lazio, ci siano, si ritrovino a spingere anche i ragazzi alla conquista di una coppa da alzare in casa. I ragazzi lo meritano». [...] La formula: tempi regolamentari e poi supplementari e rigori.

(Corsport)