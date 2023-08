È Roma da Samba: rotta sul Brasile per studiare Marcos Leonardo

A chi conosce il calcio, nominare il Santos significa far correre il pensiero fino a Pelé. Se poi a questo si aggiunge che a questo ragazzino, al primo contratto, viene messa una clausola rescissoria da cento milioni, viene da pensare che la stoffa ci sia. Parliamo di Marcos Leonardo, 20 anni, che è uno degli obiettivi che la Roma sta valutando per l’attacco. (...) La sensazione è che il club giallorosso, potendo spendere circa una quindicina di milioni – meglio se dilazionati – abbia capito che in Europa sia difficile fare affari, così stia facendo rotta sul Sudamerica, con tutti i rischi del caso (a partire dal tempo di ambientamento). (...) Nonostante la clausola e la scadenza di contratto al 2026, il prezzo per l’attaccante – che può giocare sia da prima che da seconda punta – è di 15 milioni, scontabili se pagati tutti insieme. Difficile che accada, perché la Roma preferisce la solita formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Insomma, ci si sta lavorando, anche perché gli agenti sudamericani stanno inondando di proposte la società giallorossa anche per profili di calciatori argentini e uruguaiani. Una cosa è certa: la Roma non vuole sbagliare. Per questo, se a fine mercato la situazione non si sbloccasse, è possibile che si possa anche puntare su una sorta di “usato sicuro”, e in questa chiave da qualche giorno si fa il nome dello svincolato Alexis Sanchez, 34 anni. Ovvio, però, che i Friedkin preferiscano avere giocatori che in prospettiva possano essere valorizzati e rivenduti. Per questo, se l’Atletico Madrid non calerà le proprie pretese per Alvaro Morata (21-22 milioni), a quasi 31 anni significherebbe prendere un calciatore da accompagnare a fine carriera, anche se piace a Mourinho (che ieri, sui social, ha finto di abbracciare un uomo invisibile: la punta?). Resta Belotti, che adesso pare davvero non convince più nessuno. Così, se arrivasse una offerta, potrebbe anche essere ceduto, ma non sarà facile. (...)

(gasport)