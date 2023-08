E Matic può tornare da eurorivale

Nemanja Matic potrebbe incontrare la Roma da avversario in Europa League. Il Rennes infatti, nuova squadra del serbo, è stato inserito nell'Urna 2 in base al ranking Uefa in vista dei sorteggi dei gironi del primo settembre. I francesi potrebbero quindi essere rivali della Roma, inserita in Urna 1 con le teste di serie West Ham, Liverpool, Villarreal, Bayer Leverkusen, Atalanta e altre due da definire. Il Brighton di De Zerbi è in terza fascia mentre il Tolosa in quarta. Servirà un po' di fortuna.

(corsport)