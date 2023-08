È l'attacco più forte. Ora si punta in alto

Sono a Lucca, davanti alla televisione, aspettando che sbarchi Lukaku. Mi sono incuriosito e queste immagini mi hanno riportato indietro nel tempo a quando arrivai io a Roma. Era la fine degli anni '70, il 1978 mi pare, e non c'era praticamente nessuno ad aspettarmi. [...] Mi viene da sorridere vedendo il bagno di folla che aspetta oggi il centravanti belga, con i proprietari del club che sono andati addirittura a prenderlo con il jet personale.

In 45 anni è cambiato tutto e probabilmente è meglio così. C'era bisogno di una ventata d'entusiasmo e complimenti ai Friedkin che per la terza estate consecutiva sono riusciti a sorprenderci. [...] Non mi sono mai piaciute le classifiche ma con Osimhen e Kvara, aspettando di capire se Vlahovic e Chiesa siano realmente tornati ai loro livelli, ritengo si tratti della coppia più forte del campionato. [...] Fino a ieri nei giochini dei pronostici estivi non mettevo la Roma tra le prime quattro. Ora sale diversi scalini. Quanti? Non lo so. Ma abbastanza per tornare almeno ad ascoltare la musichetta della Champions.

(Il Messaggero - R. Pruzzo)