È fatta per il duo Paredes-Sanches. Marcos Leonardo: è braccio di ferro

L'asse Roma-Parigi paga anche quest'anno i suoi dividendi. Affare fatto con il Psg per il passaggio in giallorosso di Leandro Paredes e Renato Sanches. (...) Intanto continua il braccio di ferro a distanza tra li Roma e il Santos per Marcos Leonardo. La nuova puntata della telenovela — l'ennesima di questa estate di mercato giallorosso — ha come trama il viaggio brasiliano di Rafaela Pimenta. L'agente del calciatore è volata ieri a San Paolo per cercare di sbloccare la trattativa e convincere la dirigenza paulista a cedere il calciatore. Un indizio importante che fa ben sperare i tifosi della Roma. Quando un agente si muove personalmente, di solito, è per chiudere le trattative. (...) A 20 milioni l'affare si può chiudere, per questo la Roma è pronta ad aumentare l'offerta sul tavolo: 14 milioni di euro più 6 di bonus. La proposta verrà formulata proprio dalla Pimenta che spera di ricevere già nelle prossime ore l'ok definitivo dai dirigenti del Santos. (...)

(La Repubblica)