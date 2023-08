È fatta, Lukaku è giallorosso. I tifosi possono ancora sognare

Romelu Lukaku è un nuovo giocatore della Roma. Adesso non ci sono più dubbi. La Roma nella serata di ieri ha chiuso l’accordo con il Chelsea e il calciatore, portando a termine l’operazione più importante del calciomercato italiano. [...] Alla fine il Chelsea ha accettato il prestito oneroso a 6 milioni di euro. Il calciatore pur di andar via dai Blues si è abbassato l’ingaggio a 7,5 milioni, lasciando sul tavolo le due mensilità estive che pendevano tra lui e il Chelsea. [...] Perché al quinto giorno a Londra, la Roma ha voluto con tutta se stessa trovare l’accordo. Un segnale di forza e grande volontà confermato dall’invio nella City della cavalleria al gran completo. Dopo Tiago Pinto, Dan e Ryan Friedkin ieri sono arrivate anche la Ceo Lina Souloukou e Anna Rabuano del settore finance. Le due donne dei contratti in casa Roma che avevano fatto capire a tutti come l’accordo fosse ormai prossimo. [...] Soldi in tasca (pochi, ma abbastanza per chiudere l’operazione a saldo) e tanta voglia di convincere Lukaku ad accettare la sfida giallorossa. Perché gli argomenti per convincere giocatori come lui e Dybala, a Trigoria, sono questi. [...] Ciampino è pronta ad accogliere Big Rom da giorni, tra servizio di sicurezza e viabilità, per far innamorare subito il belga, come già fatto per Dybala, Wijnaldum e Abraham. La stessa società ha organizzato una presentazione ufficiale in pompa magna. Tutto top secret però, come lo fu per la Joya al Colosseo quadrato. Prima le firme, poi la festa. [...] Lukaku è l’uomo della provvidenza che dovrà riaccendere gli entusiasmi di una piazza scottata dalla partenza ad handicap della squadra. Un punto in due partite, contro Salernitana e Verona, sono inaccettabili per chi cova sogni Champions. Venerdì arriva il Milan ed è già il primo crocevia della stagione. Da affrontare senza Dybala, uscito infortunato dal Bentegodi. Gli esami clinici hanno escluso lesioni muscolari, ma sembra difficile un suo recupero per la sfida dell’Olimpico. Per la Joya l’appuntamento è il 17 settembre all’Olimpico contro l’Empoli. Lo stesso giorno in cui potrebbe esordire Romelu Lukaku con la maglia della Roma formando una coppia da sogno con l’argentino.

(La Repubblica)