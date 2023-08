E così Mourinho perde la pazienza

Quella parvenza di ottimismo che aveva accompagnato Mourinho al ritorno a Roma dopo le vacanze si è sciolta sotto il cielo di Albufeira disvelando i primi segni di irrequietezza. Ruota tutto intorno all'attaccante che manca alla Roma, Mou ora è stanco di aspettare e non fa più nulla per nascondere il suo malumore. Gli manca un centravanti capace di difendere il pallone e dialogare con i compagni, di manovra più che di area di rigore. Per questo Morata è sarebbe perfetto, ma i 20 milioni chiesti dall'Atletico Madrid si scontrano con le idee "aziendaliste" di Tiago Pinto. Senza cessioni, niente esborsi importanti: il diktat non cambia.

Mourinho voleva Sabitzer e ha visto la virata su Renato Sanches, per cui il Psg deve ancora aprire al prestito. Si aspettava Morata, rischia di veder sfumare persino Scamacca, su cui c'è l'inserimento dell'Inter.

(Tuttosport)