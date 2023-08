È arrivata la stella e la magia si rinnova

Il sogno last minute del popolo giallorosso si è avverato: Romelu Lukaku c'è. [...] La nuova avventura di Lukaku rinforza ancora una volta il senso di quell'aggettivo che si accosta quasi naturalmente alla Roma: la parola magica. È vero, come sostengono molti suoi detrattori la Roma non è solo una squadra di calcio, è una filosofia. Essere romanisti significa essere dei tifosi speciali che vedono nell'amore per la squadra l'orgoglio dell'appartenenza a una Storia che inizia più di duemila anni fa. La Roma è Roma, un faro che irradia di luce accecante la storia del mondo. E quando arriva un nuovo condottiero, destinato a guida la squadra di Roma i tifosi lo accolgono in massa come facevano gli antichi romani quando celebravano i loro Cesari di allori. Esiste una lunga storia di questi arrivi romanisti eccellenti nella Capitale. Quello di Manfredini, di Falcao e Batistuta. Così si spiega l'entusiasmo e la fede dei tifosi romanisti i quali hanno accolto Lukaku come un nuovo Piedone, come una stella di San Lorenzo e come la mitraglia di Batistuta. D'altronde i sogni si nutrono di sogni antichi che ogni tanto si avverano.

(Il Messaggero - E. Vanzina)