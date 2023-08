E a Verona torna Dybala: obiettivo gol e rinnovo

Paulo Dybala ha voglia di giocare, fare la differenza e illuminare con le sue magie. Ha scontato la squalifica e sabato al Bentegodi contro il Verona (ore 20.45) sarà finalmente in campo. Magari riuscirà a innescare anche lui il Gallo Belotti reduce da una doppietta alla Salernitana, oppure, ritornerà al gol che manca dall’ultima di campionato con lo Spezia. Una preparazione atletica completa, nessun infortunio e allenamenti mirati per tutta l’estate e Dybala è tirato a lucido sia da Mourinho sia dai preparatori personali, per rendere ancora di più dello scorso anno. Tutto lascia credere che questa sarà una stagione diversa, dovrà ugualmente gestirsi, ma il pensiero alla nazionale argentina farà capolino solo verso aprile, quando si avvicinerà la data d’inizio della Copa America (20 giugno). Paulo è la punta di diamante di una Roma che vuole la Champions, l’unico fuoriclasse su cui può contare José. La Joya, però, è in attesa che da Trigoria lo chiamino per l’adeguamento del contratto: la parte fissa è lievitata intorno a 5 milioni che arriveranno a 6 con dei bonus molto semplici da raggiungere (diverso sarebbe stato con la qualificazione in Champions). Dopo la fine del mercato Tiago Pinto inconterà il suo agente Antun.

(Il Messaggero)