Dybala migliora e oggi sarà in campo. Renato Sanches aspetta il via libera

Tra il campionato che si avvicina e un mercato che non decolla Mourinho prepara l'ultima amichevole pre-campionato prima di Roma-Salernitana. Non ci sarà Matic, situazione che rimane ancora da definire fra problematiche personali del giocatore e la proposta del Rennes. Dybala oggi confida di tornare ad allenarsi in gruppo, ma rimane in dubbio per l'amichevole di Tirana. L'ultima parola spetterà a Mourinho, che aspetta ancora centravanti titolare e mezz'ala. Il nome è quello di Renato Sanches, per il quale Pinto è convinto si tratti solo di questione di tempo. Resta da stabilire la percentuale dello stipendio che sarà a carico dei giallorossi. Operazione che dovrebbe essere in prestito oneroso a un milione con diritto di riscatto a 12. Nel PSG c'è anche Paredes, sul quale c'è il Galatasaray: l'argentino ha chiesto qualche giorno di tempo ai turchi, che offrono 6 milioni di euro, perché vedrebbe di buon occhio il ritorno in giallorosso. In quel ruolo, però, la Roma vorrebbe fare un'operazione in prestito secco.

(Il Messaggero)