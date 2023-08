Dybala, magia (inutile) e infortunio

Non è bastata una magia di Paulo Dybala ad evitare alla Roma la prima sconfitta del precampionato. Il Tolosa, che domenica farà il suo esordio in Ligue 1 in trasferta a Nantes, si è imposto 2-i grazie ad una rete al novantesimo di Begraoui, che ha approfittato di un intervento a vuoto di Smalling, anticipando Mancini. E proprio la fase difensiva la nota negativa della serata: dietro i giallorossi hanno sofferto la velocità e la maggiore brillantezza atletica degli attaccanti francesi. (...) La nota positiva è ancora una volta Paulo Dybala, che però non ci sarà all'esordio in campionato con la Salernitana: l'argentino ha pareggiato con un gran calcio di punizione l'iniziale vantaggio francese. La Joya ha di nuovo illuminato la scena, almeno fino a quando è rimasto in campo: al 36' del primo tempo, infatti, è stato costretto a lasciare il posto a Pellegrini a causa di un leggero fastidio all'inguine. Niente di grave. (...)

(corsera)