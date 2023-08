Dybala lavora in palestra ma sta bene

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma in campo, Dybala recupera in palestra. Nella giornata di ieri i giallorossi sono tornati ad allenarsi dopo una giornata di riposo concessa da Mourinho. La seduta mattutina ha visto la squadra lavorare sul campo, a eccezion fatta per Matic, che, anche per motivazioni riguardanti il mercato, ha svolto lavoro personalizzato, e Dybala. Il calciatore argentino si è allenato a parte in palestra dopo il fastidio muscolare accusato contro il Tolosa domenica scorsa. Le condizioni della Joya non preoccupano e l'allenamento individuale è stato svolto solo in maniera precauzionale. Insieme a lui in palestra era presente anche Kumbulla, che prosegue il suo percorso riabilitativo in seguito alla lesione del crociato anteriore accusato in campionato, mentre continua ad allenarsi con la prima squadra Pagano. Il centrocampista sembra a tutti gli effetti integrato con i grandi e dovrebbe così abbandonare la Primavera.

Il settore giovanile giallorosso, tuttavia, non si ferma e in questi giorni continua a lavorare sul mercato. Dopo la cessione in prestito di Matteo Pellegrini al Matera,

Guidi si prepara ad accogliere Ricardo Solbes. L'attaccante argentino

arriva dal Defensa y Justicia a titolo gratuito più una percentuale sulla futura

rivendita. Il classe 2006 aveva già svolto un provino al Fulvio Bernardini lo scorso maggio e questa mattina si recherà al centro sportivo per firmare il contratto.