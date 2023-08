Dybala fa assist anche sul mercato

La Roma è al centro dei pensieri di Paulo Dybala. In attesa di tornare protagonista sul terreno di gioco – oggi salterà la Salernitana per squalifica – il numero 21 ha raccontato ad AS la sua voglia di fare la differenza anche fuori dal campo, con l’obiettivo di aiutare il club a chiudere importanti trattative di mercato. E l’assist servito dalla Joya si è rivelato vincente per l’arrivo di Paredes: “Quando ho saputo che poteva venire l’ho chiamato tutti i giorni, chiedendogli notizie e se potevo aiutarlo. Sono contento del suo arrivo”. [...] L’obiettivo è conquistare un trofeo per cancellare la delusione della finale persa a Budapest. Il modo migliore è iniziare con una vittoria, il paradosso è che tutti e due assisteranno in tribuna alla sfida di oggi.

(corsera)