Dybala e Lukaku, l'attacco della Lupa

Tutto o niente per Mou. Ieri niente e lamenti, oggi tutto e subito: Azmoun è già qui, Lukaku in dirittura d'arrivo. Alla Roma serviva un 9 da gol subito, perché Abraham è infortunato, Belotti deve riconfermarsi e Azmoun è più un attaccante di movimento. Mourinho pare deciso a insistere sul 3-5-2, perfetto per la coppia Dybala-Lukaku che può ricordare Lautaro-Lukaku. Azmoun potrebbe sostituire il belga o giocare al suo fianco.

Lo scorso anno invece Mourinho aveva impostato un 3-4-2-1 per sfruttare i trequartisti, con la squadra che si rivelò essere Dybala dipendente e con Abraham lontano dal rendimento abituale. Con Lukaku e Azmoun Mou potrebbe avanzare Pellegrini sulla linea di Dybala per un 3-2-4-1 in fase difensiva. La soluzione più vintage sarebbe il 3-4-1-2 con il trequartista alle spalle delle due punte: Dybala a supporto di due tra Lukaku, Azmoun, Belotti ed El Shaarawy.

(gasport)