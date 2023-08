Dybala è da gestire ma la vera lacuna rimane il centravanti

In ritardo. In campo e sul mercato. A 12 giorni dall’inizio del campionato la Roma si riscopre ad inseguire. Non bastano Aouar, Ndicka, Kristensen e il rinnovo del prestito di Llorente quando nella passata stagione sei arrivato 7° sul campo (sesto grazie alla penalizzazione inflitta alla Juventus) e hai perso in ordine Abraham fino a gennaio, Ibañez (ceduto all’Al Ahli) e ti appresti a salutare Matic. [...] Aspettando il centravanti di manovra, fondamentali nel 3-5-2 – oltre a Dybala – saranno i due intermedi, Pellegrini e Aouar, più i laterali. Kristensen per ora sembra la copia di Karsdorp, con pregi e difetti; a sinistra ci si attende qualcosa in più da Zalewski e Spinazzola. Ma è in mezzo che serve la svolta. Lorenzo e l’algerino debbono regalare maggiore verticalità rispetto al passato, gol e imprevedibilità ad una manovra spesso e volentieri compassata. [...] Il problema è che il tempo stringe. Fra 12 giorni si parte.

(Il Messaggero)