Dybala a rischio per il Milan: oggi gli esami

Lo aveva detto José Mourinho alla vigilia della gara contro il Verona che alcuni calciatori non sarebbero alla Roma se non avessero avuto qualche problema di troppo in carriera. Ha fatto anche il nome di Paulo Dybala e sabato sera l’argentino si è fermato, al suo esordio in campionato, per un fastidio all’adduttore della coscia destra. [...] Se non dovesse farcela, Mourinho in attacco avrà ancora una volta gli uomini contati, in attesa dell’arrivo di Romelu Lukaku, che comunque avrebbe bisogno di un periodo di ri-atletizzazione. La soluzione più semplice sarebbe il ritorno di El Shaarawy al fianco di Belotti, cioè la stessa coppia d’attacco vista contro la Salernitana. Mou, però, ha parlato anche della possibilità di avanzare al fianco del Gallo uno tra Aouar, a segno a Verona, e Pellegrini.

(corsera)