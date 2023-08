Dybala a parte, ma oggi torna in gruppo

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dybala si allena ancora a parte. Nella giornata di ieri la Roma si è ritrovata a Trigoria per il secondo giorno di lavoro in vista dell’amichevole di sabato in Albania contro il Partizani Tirana. Non ha nuovamente preso parte alla seduta Paulo Dybala. L’argentino è ancora alle prese con il sovraccarico muscolare accusato contro il Tolosa domenica scorsa, ma già domani potrebbe tornare a lavorare con il resto del gruppo. Gli esami successivi alla gara non hanno infatti rilevato nulla di preoccupante e il calciatore ha preferito gestirsi con delle sedute individuali in palestra per non rischiare una ricaduta.

Continua inoltre la corsa ai biglietti per il big match col Milan in programma venerdì 1 settembre alle ore 20.45. Lunedì è iniziata la vendita libera e in un giorno sono stati venduti già 10mila biglietti esaurendo la Curva Nord. A questi vanno aggiunti i 39.000 abbonati in Serie A che hanno tempo fino alle 18 di oggi per confermare il loro posto anche per le coppe, con la vendita libera che partirà domani alle 10 e terminerà alle 18 del 31 agosto.