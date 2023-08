Doveri di Roma arbitra i giallorossi

IL TEMPO - Svolta nel mondo del calcio. La novità riguarda gli arbitri italiani: addio al vincolo territoriale, che non permetteva ad un direttore di gara di arbitrare la squadra della città in cui abita. La regola era già stata cancellata anni fa, ma ha continuato a far fede la norma non scritta. Ieri, invece, l'AIA ha reso noti gli arbitri della 2a giornata e Daniele Doveri, della sezione di Roma, dirigerà la gara tra l'Hellas Verona e i giallorossi di Mourinho. «Da parte nostra non c'è alcun problema - ha commentato il presidente gialloblù Setti a Radio Tv Serie A con Rds - eliminare i pregiudizi serve a rendere sano il sistema». I primi timidi segnali di questa mini rivoluzione erano arrivati lo scorso anno, quando Sozza di Seregno (provincia di Monza) ha arbitrato l'Inter e la direzione di Lecce-Lazio è andata a Marinelli di Tivoli; quest'ultimo inoltre è stato designato per Lazio-Genoa di domenica sera alle 20.45.