Doppio colpo Roma, Paredes-Renato Sanches: è fatta. Ora Mourinho ha il suo centrocampo

Deal done. Accordo fatto. La Roma porta a casa in un colpo solo sia Leandro Paredes sia Renato Sanches e completa così il roster di centrocampo. La doppia trattativa che andava avanti da un po’ (da più tempo quella per il portoghese rispetto all’argentino) è quindi arrivata a dama. (...) Leandro Paredes, dunque, torna a Roma sei anni dopo averla lasciata per andare in Russia, allo Zenit San Pietroburgo. Ci era arrivato quasi da bimbo, quasi ventenne (gennaio 2014, prima del prestito al Chievo), ci torna ora che è un uomo e anche un campione del mondo. Da quando si è materializzata la possibilità di tornare nella Capitale, Paredes ha messo i giallorossi avanti a tutte le altre possibilità che aveva a disposizione. (...) La Roma lo porta a casa per 2,5 milioni di euro più bonus (il totale può salire fino a circa 4), con il Psg che avrà il 30% sulla futura rivendita. Al giocatore un contratto biennale da circa 4 milioni di euro più bonus fino al 2025, con opzione per un terzo anno che scatterà nel caso in cui nella seconda stagione Paredes giochi più del 50% delle partite. (...) Su Sanches la Roma si era mossa con successo da quasi 20 giorni, l’operazione era di fatto chiusa da tempo, si trattava solo di limare alcune cose. Come la partecipazione del Psg al lauto stipendio (5,5 milioni di euro più bonus) del giocatore, con i francesi che copriranno di fatto una parte dell’ingaggio (come già successo nella scorsa stagione con Wijnaldum). L’asse Roma-Psg, insomma, ha funzionato ancora: dopo i vari Giuly, Menez, Marquinhos, Digne, Florenzi, Pastore e Wijnaldum ora si aggiungono altre due pedine. Per la gioia di Mourinho, che ora ha il centrocampo al completo.

(gasport)