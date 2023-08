Doppio colpo dal PSG

IL TEMPO (L. PES) - Il centrocampo di Mourinho sta per completarsi con due regali provenienti da Parigi. Leandro Paredes e Renato Sanches sono sempre più vicini al trasferimento nella Capitale, sponda giallorossa. Archiviata l'ultima amichevole nella mai dimenticata Tirana, dove i giallorossi hanno battuto 2-1 il Partizani gra-zie alle reti di El Shaarawy e Belotti, ora La, Roma può pensare al campionato che prenderà il via alla fine di questa settimana con la sfida interna alla Salernitana. A guidare l'attacco contro i campani, tra l'altro, sarà proprio la coppia protagonista dell'ultimo test albanese. Difficile pensare che entro la settimana arrivi un altro attaccante o che, anche in caso di chiusura di trattative, possa essere titolare. Ma il centravanti non è l'unico pensiero di Tiago Pinto, che in questa ultima fetta di calciomercato dovrà fare gli straordinari per completare la rosa a disposizione di Mourinho. Servono cinque pedine entro la fine del mese per arrivare ad un numero di calciatori soddisfacente in organico: un difensore, due centrocampisti e (possibilmente) due attaccanti. Per la mediana, però, il gm portoghese sembra ormai aver trovato la strada giu-sta per inserire i nuovi innesti. Sono in arrivo infatti dal Psg sia Paredes che Renato Sanches. Per il primo si tratta di un ritorno in giallorosso a nove anni di distanza dalla prima volta, e a sei dall'addio. L'argentino arriverà a titolo definitivo per una cifra attorno ai 4 milioni di euro più alcuni bonus e avrà il compito di sostituire la dolorosa partenza di Nemanja Matic. Proprio ieri sera il serbo ha lasciato Roma con la famiglia per raggiungere (a proposito di incroci) il nord della Francia. L'ormai ex centrocampista giallorosso è pronto a firmare per il Rennes che verserà nelle casse di Trigoria 3 milioni. Inevitabile l'addio con l'ex Chelsea e United dopo alcuni dissidi interni allo spogliatoio cominciati già nel ritiro dell'Algarve. Da Parigi ecco anche Renato Sanches. Il portoghese è da tempo il prescelto di Pinto per rinforzare il reparto di centrocampo, e dopo lunghi dialoghi con i transalpini facilitati dall'ottimo rapporto tra le proprietà) ecco l'accordo in dirittura d'arrivo per il trasferimento alla corte del connazionale Mourinho. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto che dovrebbe trasformarsi in obbligo a condizioni molto compicate legate ad un alto numero di presenzse. Insomma, se Sanches convincerà e darà continuità potrà rappresentare il futuro del centrocampo romanista (i 26 anni permettono di aspettare). Sono ore di grande lavoro per Tiago Pinto, che porta avanti anche la trattativa con l'Atalanta per Duvan Zapata. I bergamaschi vorrebbero 10 milioni e l'obbligo di riscatto (che gradirebbe anche il calciatore stesso), mentre la Roma nsiste con il diritto e una bassa cifra di fisso con ricchi bonus. Una distanza non in-olmabile ma sulla quale c'è sicuramente da lavorare. Non si sblocca ancora, invece, la situazione legata a Marcos Leonardo, che continua a fare muro col Santos. Rinviati all'ultimissima fase del mercato, infine, i discorsi legati al difensore centrale. Domani, intanto, la ripresa degli allenamenti in vista della prima di campionato.