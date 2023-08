Dopo una coppa storica un nuovo ciclo, è il Tolosa

Una coppa alzata al cielo. Questo è l'ultimo frame di una stagione storica per il Tolosa vincitore della prima edizione della Coppa di Francia. Un risultato mai raggiunto per il giovane club nato nel 1970 che stasera alle 19:30 sfiderà la Roma al Municipal, dove sono previsti più di 10mila spettatori. [...] Si vedrà un Tolosa ridimensionato. Tante figure hanno lasciato il club, a partire dall'allenatore Montanier. Al suo posto promosso il vice spagnolo Carlos Martinez, che dovrà fare a meno del portiere Dupè e del centrocampista van den Boomen. [...] In questo precampionato sono arrivate due sconfitte contro Montpellier e Werder Brema, un pareggio con il Fotbal Club Andorra e infine una vittoria contro l'Osasuna. [...] Oltre al campionato, poi, c'è la partecipazione in Europa League, raggiunta dopo la vittoria della Coppa di Francia. [...]

(Il Romanista - D. Sarti)