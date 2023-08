De Zerbi: "Quando ero al Foggia chiamai la Roma per Paredes"

GASPORT - Roberto De Zerbi ha rilasciato in un'intervista al quotidiano rosa in cui svela un retroscena su Leandro Paredes. Rispondendo a una domanda, l'allenatore del Brighton ha detto: "Se mi piace un giocatore lo chiamo, senza neanche dirlo al club. Non parliamo mai di soldi, si capisce. Mi piace scegliere i giocatori, studiare le loro caratteristiche. Quando ero al Foggia avevo chiamato la Roma per Paredes, appena arrivato, giovanissimo".