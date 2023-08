Da Monti a Torre Maura, tutti pazzi per Lukaku

L'arrivo di Lukaku a Roma è stato il tormentone degli ultimi giorni tra i tifosi giallorossi, ma il calore non si è fermato qui. Ieri 4mila sostenitori hanno accolto il centravanti a Ciampino, mentre a Monti, in via dei Capocci, è già apparso il primo murale a celebrare il bomber belga. Il Roma Club Testaccio invece è deserto: "Un nutrito gruppo dei nostri è andato a riceverlo a Ciampino", dice Maurizio Rosi. [...]

Nella Roma di Mou dovrebbe essere la prima punta di sfondamento affiancato da Paulo Dybala, la seconda punta molto tecnica. [...] Tra i "cugini" c'è qualcuno che ha polemizzato del perché Big Rom sia arrivato nella capitale, e cioè dovuto al pasticcio Juventus. [...] Così come ci sono anche tifosi giallorossi che restano polemici dopo le prime due giornate di campionato. [...]

(Il Messaggero)