Cristovao: «Mourinho è l'ideale per Sanches. È la mezzala perfetta, un affare»

IL MESSAGGERO - Helder Cristovao, ex nazionale portoghese e difensore del Psg„ Newcastle e Deportivo La Coruna (con il quale ha vinto la Liga), oggi è un allenatore. E nel Benfica B, ha lanciato Renato Sanches.

Cristovao, la Roma fa un affare a prenderlo?

«Sì, è un giocatore molto forte fisicamente, che ama avere spazio davanti a sé. È una mezzala ma con me ogni tanto giocava addirittura ala sinistra per rientrare sul destro. Prendeva palla, alzava la testa, dribblava tutti e andava in porta. Ora con l'età si è trasformato in un numero 8, in un centrocampista box to box».

(...)

Mourinho può essere l'ideale?

«José è perfetto, nessuno come lui sa entrare nella testa di un calciatore. La Roma poi gioca con il 3-5-2 e lui è la mezzala destra perfetta. Sono sicuro che con Mou, rinascerà. E la Roma saprà giovarsene. E una buona squadra, ha un fenomeno come Dybala, è ben organizzata ma manca un po' di qualità nelle individualità. Con Sanches ne avrebbe un po' in più.»

(...)