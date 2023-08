Contro il Milan sarà già un esame

Un mesto inizio di campionato per la Roma, che in due partite contro Salernitana e Verona ha raccolto un solo punto. Mentre i tifosi si esaltano per l'imminente arrivo di Lukaku la squadra stenta, evidenziando limiti e carenze che avevano indotto Mourinho alla vigilia a sentenziare che la Roma potrà collocarsi tra il quinto e l'ottavo posto. La sua squadra è già in ritardo dopo la seconda giornata e il prossimo impegno di venerdì all'Olimpico contro il Milan è già un esame. […] E' una Roma ancora in ritardo, che deve già pensare alla classifica per non compromettere l'inizio di stagione. Mourinho deve gestire Dybala, ieri in ombra fino alla sostituzione per infortunio. Paredes, imposto dall'inizio in cabina di regia, era partito bene, ma poi si è smarrito. Il cambio tattico voluto da Mourinho all'inizio della ripresa, con il passaggio alla difesa a quattro, è servito a poco, la Roma ha sofferto l'asfissiante marcatura a uomo a tutto campo del Verona, organizzato e pronto a sfruttare il contropiede. l'avvio di campionato non è stato facile, il Milan è già dietro l'angolo.

(Corsport - U. Trani)