Conti dà il via alla corsa Champions

Sono passati due mesi dall'infortunio di Abraham ma lì davanti c'era e c'è sempre il solo Belotti. Al via mancheranno anche Dybala e Pellegrini e partire con l'handicap non è il massimo per Mou, che ha il compito di riportare la Roma in Champions League. Il portoghese guiderà la Roma dall'alto dopo i dieci giorni di squalifica dovuti alle parole contro l'arbitro Chiffi. In panchina ci sarà il preparatore atletico Rapetti mentre per la lista ufficiale è stato scelto Bruno Conti, amato dal pubblico giallorosso.

Nel 2005 accettò di prendere la Roma dopo Prandelli, Rudi Voeller e Del Neri, portando i giallorossi alla salvezza e in finale di Coppa Italia: "Ringrazio i Friedkin per questa opportunità, ce la metterò tutta. Grazie anche a Mourinho. Quando la Roma chiama è impossibile non rispondere [...]" le parole di Conti. "Sono io che ringrazio lui per le emozioni che mi ha restituito [...]" la risposta di Mourinho. Domani vedremo sicuramente Aouar e Kristensen, mentre Llorente dovrebbe essere preferito a Ndicka. Nel nuovo 3-5-2 al fianco di Belotti ci sarà El Shaarawy.

(Il Messaggero)