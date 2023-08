Con il Faraone in campo quasi un punto in più a partita

È titolare da maggio, El Shaarawy, e quando Mourinho l’ha sostituito ha fatto male, perché la Roma perse 2-1 a Firenze dove stava vincendo 1-0 proprio con un gol del Faraone. Domenica giocherà per forza, tra squalifiche e infortuni lì davanti sono rimasti lui e Belotti, e potrà stabilire un record perché in carriera non ha mai disputato 5 incontri consecutivi partecipando sempre a un gol. [...] Con i 9 gol della scorsa stagione ElSha ha consolidato la sua leadership nella rosa attuale, è 18° all time a quota 58. In serie A sono stati 7 e col Faraone titolare – 14 volte su 38 – la Roma ha viaggiato a una media-partita di 2,14 (clamorosamente superiore all’1,37 quand’era assente o partiva dalla panchina), media che porterebbe addirittura a 81-82 punti in un campionato intero. Altro che riserva…

(corsera)