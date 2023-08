Ciao Matic, c'è Paredes

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Matic saluta la Roma e va al Rennes. Nella giornata di ieri è arrivata la separazione tra club capitolino e centrocampista serbo, che da più di una settimana si stava allenando individualmente a Trigoria. La società giallorossa ha infatti deciso che non avrebbe avuto senso trattenere calciatori scontenti e nonostante i tentativi di riconciliazione delle scorse settimane si è scelto di lasciarlo partire in direzione Ligue 1. Al Rennes Matic firmerà un contratto biennale alle stesse cifre che avrebbe percepito nella Capitale a sottolineare anche che le motivazioni che l'hanno portato a dire addio al club italiano sono più personali che economiche. Il serbo si separerà anche da Mourinho, che lo ha voluto fortemente in questa avventura romana dopo averlo allenato prima al Chelsea e poi al Manchester United. Dal canto suo la società aveva messo in chiaro fin da subito che il calciatore non avrebbe lasciato Trigoria senza un'offerta monetaria; così dopo un tentativo a zero del Rennes, che proponeva ai giallorossi di liberarsi dello stipendio, i francesi hanno deciso di offrire 3 milioni di euro, bonus compresi. La somma che la Roma incasserà da questa cessione servirà per coprire i costi del decreto crescita del serbo. Non avendo completato i due anni di residenza sul territorio italiano, infatti, il club capitolino non potrà usufruire dell'incentivo fiscale. Tiago Pinto è tuttavia già a lavoro per portare il sostituto a Mourinho che potrebbe arrivare sempre dal Paris Saint Germain. Oltre a Renato Sanches, per il quale si sta trattando per un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo dopo numerose presenze, con il club parigino è vicina l'intesa per far tornare nella Capitale Leandro Paredes. Sull'argentino c'è da tempo l'interesse del Galatasaray che avrebbe già trovato l'accordo con il PSG. La volontà del calciatore, tuttavia, sarebbe quella di voler ritornare in Italia dopo l'esperienza in prestito alla Juventus nella scorsa stagione. Prosegue inoltre il casting per gli attaccanti: Marcos Leonardo continua a spingere per il trasferimento Roma e oggi non prenderà parte alla sfida contro il Fortaleza del Santos, mentre si lavora con l'Atalanta per Zapata. Per il colombiano si deve ancora trovare un ac-cordo con il calciatore per lo stipendio. Si complica la pista che porta a Demiral. Per il turco - ieri non convocato per l'amichevole contro la Juventus, a differenza di Zapata, partito titolare - è arrivata una corposa offerta dall'Al Ahli, lo stesso club di Ibanez.