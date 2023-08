L'emergenza in attacco fa felice un ragazzino che non ha ancora esordito in Primavera. Si tratta di Filippo Alessio, che ieri è stato convocato per la prima volta in Serie A con la maglia numero 62. Tanta emozione per l'attaccante di 18 anni, preso in prestito dal Vicenza e arruolato a sorpresa da Mourinho per allungare la panchina dell'Olimpico. La sua avventura a Trigoria è tutta da scrivere, ma si può dire che è iniziata col botto.

(corsport)