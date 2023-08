C'è Marcos Leonardo. Ma Mourinho non cede, vuole Morata a tutti i costi

Il tempo stringe e la Roma sta spingendo sull'acceleratore per regalare a Mourinho almeno un attaccante. Non il suo preferito, ma uno giovane da plasmare. Per il brasiliano Marcos Leonardo la Roma ha presentato un'offerta a titolo definitivo di 10 milioni più 8 circa di bonus, proponendo un prestito con obbligo di riscatto. Il Santos vorrebbe subito buona parte del cartellino, ma il giocatore è sempre più vicino.

Intanto però Mourinho spinge per Morata, con Tiago Pinto costretto a trovare una sostenibilità economica ad ogni suo acquisto. La trattativa con l'Atletico Madrid è in fase di stallo, con gli spagnoli che chiedono 20 milioni senza prestito. Lo Special One non si arrende, non vuole sentire altri nomi ed è disposto ad aspettare. Intanto la squadra è tornata dal Portogallo, si ricomincia da domani a Trigoria in vista dell'inizio della stagione.

(La Repubblica)