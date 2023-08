C'è Llorente in difesa. Debutta Aouar

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Llorente in difesa, Aouar al debutto in Serie A. In uno Stadio Olimpico tutto esaurito la Roma scende in campo per la prima giornata di campionato con la Salernitana, così come successo lo scorso anno, ma a parti invertite. Confermato il 3-5-2 allenato per tutta la preparazione estiva, con pochi dubbi per José Mourinho. In porta ci sarà Rui Patricio, alla terza stagione come estremo difensore della Roma.

Davanti al portoghese ci saranno Mancini, Smalling e Llorente, almeno inizialmente preferito a N'Dicka. Sulla fascia destra spazio al nuovo acquisto Kristensen, mentre a sinistra è ballottaggio tra Zalewski e Spinazzola, con il secondo che sembra favorito rispetto al giovane polacco. In assenza di Pellegrini e con Renato Sanches e Paredes non ancora al massimo della forma, il centrocampo sarà composto da Cristante, che agirà in posizione di mediano, Bove e Aouar, con il francese che dovrà sopperire con la sua qualità alle assenze del capitano giallorosso e di Dybala. Poche scelte anche in attacco, oltre a Belotti, unico centravanti disponibile, ci sarà El Shaarawy nel ruolo di seconda punta già ricoperto in alcune gare lo scorso anno.