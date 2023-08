Casting attaccanti. Si propone Gnonto

Domani all'Olimpico Mourinho chiede a Belotti i gol che non ha avuto in un campionato intero. Ma la Roma deve inserire in organico un attaccante affidabile, oltre a alla pista Marcos Leonardo che potrebbe riaprirsi a gennaio. Il nome più abbordabile nell'immediato è Duvan Zapata, con l'Atalanta che pretende un trasferimento a titolo definitivo. Tiago Pinto aspetta l'ok dei Friedkin per chiudere a 6 milioni più bonus, col giocatore che ha già accettato un contratto fino al 2026 a circa 3 milioni netti a stagione.

La Roma però potrebbe anche decidere di aspettare. Oltre a Morata che non sembra più raggiungibile sul tavolo restano profili più giovani come il francese Hugo Ekitike del Psg, lo spagnolo Abel Ruiz del Braga e Armando Broja del Chelsea, che però è stato bloccato da Pochettino. Nelle ultime ore intanto circola l'indiscrezione di Willy Gnonto che vuole lasciare il Leeds, anche se qui però non parliamo più di centravanti.

(corsport)