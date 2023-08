Cartellino e ingaggio: Lukaku sogno proibito

«Ora Pinto può fare solo una cosa: prendere Lukaku». C’è un unico nome che da un paio di giorni rimbalza su radio e social: è quello dell’ex attaccante dell’Inter, che ha rotto con i nerazzurri dopo aver trattato con la Juve e adesso è in parcheggio al Chlesea. È il centravanti belga il sogno mostruosamente proibito di questa estate di calciomercato, in cui i tifosi romanisti hanno visto sfilare uno dopo l’altro Morata, Scamacca, Arnautovic, Marcos Leonardo (rimandato a gennaio) e ora anche Duvan Zapata. [...] Il suo comportamento «infedele» non spaventa i tifosi della Roma. «Per uno come lui siamo disposti a passarci sopra, d’altronde ne abbiamo visti di calciatori che baciano lo stemma e poi se ne vanno ugualmente». Si tifa solo la maglia, ma questo i tifosi della Roma lo hanno sempre saputo.

(corsera)