Capitan Pellegrini usa la frusta: “Noi senza scusa, subito i rimedi”

L’allarme era già scattato contro la Salernitana, ieri c’è stata però la controprova. La solidità difensiva della Roma della scorsa stagione sembra essere andata a farsi benedire. I giallorossi nelle prime due giornate hanno preso 4 gol su 7 tiri (3 contro i granata, 4 nella sfida di ieri al Bentegodi). Se non è un record assoluto, poco ci manca. Ed, è chiaro, c’è un problema da risolvere. Ed è anche una questione di scelte. Come quella di ieri di schierare insieme Paredes e Cristante in mezzo al campo, che ha sottoposto la difesa a una fatica supplementare, considerando che l’argentino non ha mai difeso. [...] "Non so cosa ci stia succedendo, i dati sono sotto gli occhi di tutti – dice a fine partita capitan Pellegrini– E’ una situazione di squadra che dobbiamo risolvere il prima possibile, dobbiamo analizzare i due gol concessi al Verona. Senza trovare scuse, ora c’è solo da fare meglio di quel che abbiamo fatto finora. Dobbiamo evitare queste ripartenze dove soffriamo e queste poche azioni da gol che concediamo e che in questo momento ci fanno male. Per una squadra come la Roma non è possibile fare un punto nelle prime due partite di campionato. Con il Milan bisognerà cambiare marcia". [...]

(gasport)