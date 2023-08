Calciomercato Roma: sondaggio per Bonucci e Kostic della Juventus

Dopo l'arrivo di Romelu Lukaku la Roma potrebbe fare ulteriori acquisti per rinforzare la squadra. Sull'edizione odierna del quotidiano si parla di un sondaggio dei giallorossi per Leonardo Bonucci e Filp Kostic, entrambi in uscita dalla Juventus. Per il difensore ci sarebbe già stata una call tra la dirigenza giallorossa e l'entourage del difensore, che però preferirebbe la Lazio per giocare la Champions League. Per l'esterno invece, che piace molto a Mou, resta difficile l'apertura dei bianconeri al prestito con diritto di riscatto e prima dovrebbe essere ceduto Spinazzola. Più probabile una partenza in Premier o Bundesliga.

(Tuttosport)