Calciomercato Roma: piace Borna Sosa in caso di cessione di Spinazzola

Dopo l'arrivo di Lukaku si sta cercando di capire se la Roma farà ulteriori acquisti o se chiuderà con il belga il mercato in entrata. Sull'edizione odierna del quotidiano si parla di un apprezzamento di Tiago Pinto per il terzino Borna Sosa dello Stoccarda, che arriverebbe in caso di addio di Spinazzola. Il problema però risiederebbe nei costi dell'operazione, con la Roma che in questo ipotetico "scambio" sulla fascia non può rimetterci economicamente in alcun modo. Croato classe 1998, lo scorso anno ha totalizzato 30 presenze complessive con 2 gol e ben 12 assist in tutte le competizioni.

(corsport)