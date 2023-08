Calciomercato Roma, la Juventus torna su Morata: lo spagnolo è l'alternativa a Lukaku

[...] La Juventus ha un unico obiettivo all’orizzonte: lo scambio con il Chelsea che dovrà portare Lukaku più soldi alla Continassa e Vlahovic a Londra. [...] Tra la Juve e Big Rom ci sono ormai soltanto 10 milioni: Giuntoli chiede 40-50 milioni di conguaglio; il Chelsea è partito da un’offerta di 20 milioni ma le parti sono sempre a stretto contatto e lavorano per avvicinarsi. A quota 30-35 milioni ci si può stringere la mano e stappare lo champagne. Il traguardo, quindi, non è lontano, e alla Continassa hanno fretta di tagliarlo. È il concetto che si vuol far comprendere ai Blues anche attraverso un attivismo sul mercato attaccanti evidenziato dalla rinnovata attenzione e dal nuovo avvicinamento a Alvaro Morata. Come a dire: se salta Lukaku, noi abbiamo alternative pronte. Ma è una mossa tattica, per mettere pressione al Chelsea. [...]

(corsport)