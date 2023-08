Arriva una cessione per la Roma. Come scrive il sito di Sportitalia, infatti, il giovane classe 2005 Patrizio Rozzi, si trasferisce a titolo definitivo dal club giallorosso al Latina. Prima esperienza tra i grandi in Lega Pro dopo aver fatto tutta la trafila del settore giovanile giallorosso, passando dall'U17 all'U18.

(sportitalia.com)

