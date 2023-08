Buffon: "La Roma ha fatto ottimi acquisti, lotterà per la Champions. Dybala un campione"

GASPORT - Dopo 28 anni Gianluigi Buffon guarderà il campionato italiano da spettatore, dopo aver appeso i guantoni al chiodo al termine dell'ultima stagione in serie B con il Parma. L'ex portiere ha rilasciato un intervista all'edizione odierna del quotidiano, parlando tra le altre cose anche della Roma e quello che potrebbe fare la prossima stagione: "La Roma di Mourinho? Hanno fatto ottimi acquisti, i giocatori validi non mancano. Credo che si possa inserire nella lotta per un posto in Champions".

Il giocatore che ci farà divertire di più?

"Dico due nomi per "fratellanza": Federico Chiesa e Marcus Thuram. Sono stato compagno di squadra dei loro papà, Enrico e Lilian, nel Parma. Li ho visti nascere. Logico che faccia il tifo per loro. Così come lo faccio per Dybala, autentico campione".