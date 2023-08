Bruno Conti in panchina all'Olimpico Sold Out

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Una bandiera sulla panchina della Roma. Sarà infatti Bruno

Conti a rappresentare i giallorossi nelle due gare di campionato - o dieci giorni - in cui Mourinho sarà squalificato. E oggi ci sarà il suo ritorno in panchina e lo scenario non poteva che essere quello dello Stadio Olimpico che ha fatto registrare nuovamente il tutto esaurito. Per l'ex calciatore, inserito dai tifosi - la sua gente - nell'Hall of Fame del 2012, non si tratta di un esordio: nel 2005 ha infatti traghettato la Roma dopo le dimissioni di Delneri, portando la squadra della Capitale in finale di Coppa Italia oltre a farla qualificare per la Coppa UEFA. Sarà tuttavia solo una presenza formale: il centrocampista di Nettuno - attualmente responsabile del settore giovanile dall'Under 10 all'Under 14 - sarà infatti solo il volto della panchina della Roma, mentre la direzione tattica sarà affidata a Rapetti, preparatore atletico e fedelissimo di Mourinho.