IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma divisa tra Marcos Leonardo e Matic. Il mercato giallorosso prosegue con un bivio fondamentale: da un lato Tiago Pinto sta lavorando per cercare di consegnare il prima possibile almeno uno dei due centravanti richiesti da Mourinho, dall'altro la società deve fare i conti con il «caso» Matic scoppiato nei giorni scorsi. Per quanto riguarda l'attacco, continua il braccio di ferro con il Santos per Marcos Leonardo. La Roma è ferma sulla sua offerta di 12 milioni di euro più 6 di bonus a cui va aggiunto il 10% su una futura rivendita del brasiliano. La proposta è congrua alle richieste del Santos che tuttavia sta temporeggiando anche a causa della trattativa parallela con il Chelsea per Deivid Washington, pronto a trasferirsi al club londinese peruna cifra vicina a 15 milioni più 5 di bonus. Proprio con la cessione dell'altro attaccante classe 2005, la dirigenza del Santos non vorrebbe liberarsi di un altro giocatore nello stesso reparto, come dichiarato dal presidente Andres Rueda: «il Comitato Direttivo sta ancora discutendo di Marcos Leonardo - ha dichiarato ai microfoni di De Olho No Peixe - non è il momento di perdere due attaccanti» in riferimento alla posizione in classifica del club. Discorso che va a scontrarsi con la volontà del brasiliano di sbarcare in Europa. Il calciatore sta infatti da tempo spingendo per la cessione e comunicando alla società che continuerà a disertare le sedute fino al suo trasferimento. Un segnale forte del brasiliano che ha già un accordo per un contratto pluriennale con la Roma sulla base di 1,4

milioni di euro. Prosegue inoltre il casting per il secondo attaccante, con Tiago Pinto che è alla ricerca di un profilo allo stesso tempo economico, esperto e che conosca bene la Serie A. Sempre più difficile la pista che porta ad Arnautovic, considerato incedibile dal Bologna. Più praticabili invece le piste che portano a Muriel e Zapata. Mentre per l'ex Siviglia l'Atalanta pretenderebbe un conguaglio economico, per il numero 91 la Dea potrebbe aprire a un prestito con diritto di riscatto vista la possibilità di prolungare la scadenza del contratto al 2025. Il secondo nodo da sciogliere riguarda Matic. Nei giorni scorsi l'interessamento del Rennes si è trasformato in un accordo biennale con il ser-bo. Il classe '88 ieri non ha preso parte all'allenamento con il resto della squadra per poi pubblicare una foto su Instagram che ritraeva il Colosseo. Alla Roma - che continua a considerare Matic incedibile - non è stata ancora inoltrata nessuna offerta, e il club si è inoltre dichiarato infastidito dal comportamento dei francesi per aver parlato con il calciatore senza averli informati.