Bove, l’occasione è speciale

(...) Edoardo Bove ha convinto una volta di più Mourinho durante il ritiro: non è più semplicemente il “bambino” da utilizzare in mancanza del compagni più esperti, è una vera opzione. E in attesa dell’integrazione di Paredes e Renato Sanches potrebbe giocare dall’inizio contro la Salernitana. (...) A 21 anni Edoardo sa che nel percorso di maturazione dovrà affrontare lo step più difficile: confermarsi. Se ne è accorto prima di lui Zalewski, che ha la stessa età anagrafica ma una stagione agonistica di vantaggio: dopo l’exploit del semestre che lo condusse a vivere da protagonista la finale di Tirana hai faticato a rispettare le (giuste) aspettative, nonostante l’esperienza costruttiva di partecipare a un Mondiale con la nazionale polacca. (...) Proprio per non adagiarsi sui risultati raggiunti, che gli hanno concesso una popolarità improvvisa e inattesa, Bove si impegna in ogni allenamento nell’aggiustamento e nella correzione dei punti meno solidi del repertorio. Se in Primavera era considerato un centrocampista di grande qualità, pericolosissimo nella metà campo avversaria, nel passaggio alla Serie A ha dovuto adeguarsi a un livello differente, nel quale non è ancora riuscito a esprimere tutto il suo talento. (...) Per quanto riguarda il contratto poi il suo agente, Diego Tavano, aspetta con serenità la chiusura del mercato per trattare. Bove è stato trattenuto alla Roma su input di Mourinho. E questo elemento conterà nelle negoziazioni sul rinnovo. l’attuale legame scade nel 2025 e secondo il progetto comune va sistemato: conviene al giocatore, che oggi guadagna circa 250.000 euro netti, e conviene alla società.

(corsport)