Prima della trasferta di Verona José Mourinho ha detto due cose: che gli avevano promesso un altro attaccante dopo Azmoun e che la Roma poteva lottare per un posto tra quinto e ottavo posto. Aveva ragione sull'attaccante, è arrivato Romelu Lukaku. Adesso deve dimostrare di avere torto marcio nell'altra affermazione: questa Roma è minimo da quarto posto. Lukaku è sbarcato ieri a Ciampino, accolto da migliaia di tifosi ad aspettarlo: "Sono felice, l'accoglienza dei tifosi mi ha emozionato", le parole del belga.

5,8 milioni per il prestito e 7,5 netti di ingaggio al giocatore, per qualcuno è una mossa della disperazione, per altri la dimostrazione che la famiglia Friedkin non è a Roma di passaggio [...]. I tifosi vorrebbero vedere Lukaku in campo già contro il Milan, ma il belga non gioca una partita ufficiale dal 20 giugno. [...] Lukaku sarà il centroboa del gioco di Mou, può fare reparto da solo. La coppia con Dybala sembra ben assortita, a patto che non passino troppe partite in infermeria [...].

