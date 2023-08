Big Rom non basta, servono subito portiere e terzino

Lukaku o non Lukaku, non è questo il problema. Perché la Roma che si è presentata al campionato tutta è stata meno che un successo. I numeri ne sono la certificazione: 1 punto in classifica, 3 reti realizzate, altrettanti legni colpiti per non perdere l'abitudine, 4 reti subite nei 4 tiri nello specchio della porta [...] Non è certo nostra intenzione mettere sul banco degli imputati una Roma che non è stata assistita neppure dalla buona sorte nelle prime due afose gare di campionato, ma nello stesso tempo non si può fare neppure finta di niente di fronte all'evidenza di alcune problematiche a cui lo Special One, Lukaku o non Lukaku, dovrà mettere mano in fretta. Partiamo dalla filosofia di gioco. Mourinho ci ha fatto capire attraverso le sue non tante parole e poi con il modo di schierare la squadra, che quest'anno sta lavorando a una Roma che vuole fare la partita piuttosto che subirla per poi colpire con le ripartenze. Una scelta che ci trova d'accordo concettualmente, ma che a nostro giudizio, questa squadra almeno al momento non può permettersi. [...] Perché c'è un portiere, con tutto il rispetto, come Rui Patricio che sta dimostrando da una certa ruggine mentale e fisica. E, in questo senso, perché non pensare di anticipare l'arrivo di un nuovo numero uno visto che tanto tra un anno dovrà essere comunque acquistato? [...] C'è poi il problema dei quinti sulle fasce. Mou ne ha a disposizione cinque più uno (El Shaarawy): tre a destra (Kristensen, Karsdorp e Celik), due a sinistra (Spinazzola e Zalewski). Nessuno dà garanzie. Perché allora non provare a prenderne un altro in extremis? Si dirà: non ci sono i soldi per farlo. [...] Quindi perché non accettare, come dicono quelli bravi, il rischio d'azienda?

(La Repubblica - P. Torri)