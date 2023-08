Big Rom contro il Milan almeno per l'abbraccio

Smaltita l’euforia, è il momento dei programmi: quando tocca a Lukaku? E’ presto per dirlo ma è ragionevole immaginare che, se tutti i documenti per il trasferimento saranno a posto, già venerdì sera lo vedremo in panchina all’Olimpico. [...]

Lukaku non è al cento per cento, in nessun parametro atletico. Come è accaduto a Belotti lo scorso anno, Big Rom si è allenato quasi sempre da solo. Negli ultimi giorni addirittura era a Bruxelles, a casa sua, in attesa di raggiungere la Roma. Quindi è impensabile che possa giocare contro il Milan. [...] Per l’esordio vero invece si dovrà attendere la sosta, quando Romelu forse non andrà neanche in Belgio con la nazionale.

Di sicuro nella formazione titolare ci sarà ancora Andrea Belotti. Con Azmoun ancora infortunato, e non così vicino alla guarigione, Mourinho aspetta dai medici il responso definitivo su Dybala però già immagina la squadra da opporre al Milan. Seguendo la logica del 3-5-2 che ha allenato per tutta l’estate, El Shaarawy dovrebbe trovare posto in attacco di fianco a Belotti. Ma nella situazione di difficoltà, non sarebbe azzardato immaginare l’avanzamento di Pellegrini con la conferma di Paredes nel mezzo e la promozione di Aouar.

[...] Attenzione alle sorprese anche sulle fasce: mentre a sinistra è aperto il ballottaggio Spinazzola-Zalewski, a destra si potrebbe rivedere Celik dall’inizio. [...]

(corsport)