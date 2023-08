Belotti torna a ruggire in campionato: "Manca la vittoria ma ora sono me stesso"

Tre gol di cui uno annullato: forse nemmeno Belotti si immaginava una prima di campionato del genere. La doppietta alla Salernitana è figlia del suo stato di forma e l'urlo liberatorio durante l'esultanza è segnale che qualcosa è cambiato, anche se presto arriverà un altro attaccante: "Chiunque sia dovrà essere pronto ad aiutare la squadra. [...] Quest'anno ho fatto tutta la preparazione senza intoppi e quando mi sento al cento per cento sono di grande aiuto. Mi mancava essere me stesso".

Peccato che la sua doppietta non sia bastata alla Roma per i primi tre punti della stagione: "C'è grande rammarico. Quando pareggi in casa davanti ai tuoi tifosi non è mai un bel risultato [...]". Meno esplosivo, ma comunque utile Aouar: "È un nuovo calcio che devo imparare a conoscere. [...] Ho bisogno di tempo per migliorare anche fisicamente, ma dopo questa partita sono fiducioso".

(Il Messaggero)