Belotti sorride: "Ora sono al top". E il club insegue sempre Zapata

Nonostante la doppietta di ieri di Andrea Belotti, da oggi ripartirà la caccia alla punta. Oggi ci sarà un nuovo contatto tra la Roma e l'Atalanta per portare avanti la trattativa per Duvan Zapata, ieri in campo a Reggio Emilia. I bergamaschi continuano a chiedere dieci milioni totali (3+7), così come il giocatore vuole la cessione a titolo definitivo.

Ieri però la Roma si è goduta Belotti, in digiuno da 34 partite [...], proprio mentre Marcos Leonardo tornava in campo e al gol con la maglia del Santos. In attesa di portarlo a casa a gennaio, ieri si è ammirato Aouar: "Meritavamo di vincere, ma dobbiamo imparare a difenderci meglio. Ho bisogno di tempo per ritrovare la condizione migliore e abituarmi a un calcio nuovo come quello della serie A [...]".

(gasport)