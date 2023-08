Belotti salva la Roma

Fra Roma e Salernitana finisce 2-2, con grandi protagonisti. Da una parte Andrea Belotti, che non segnava da 34 partite, dall'altra Antonio Candreva, sempre nel momento giusto al posto giusto in una partita complicata. Oltre a loro ce n'è stato un altro: il ricordo di Carletto Mazzone, celebrato da tanti striscioni e un lunghissimo applauso dello stadio giallorosso. [...] La Salernitana ha passato quasi tutto il secondo tempo in vantaggio con l'illusione di portarsela a casa. Ci ha pensato Belotti a dire no.

L'inizio era stato tutto romanista, con il gol di volontà di Belotti e un'occasione per Mancini. La Salernitana ha faticato a mettersi in moto e c'è voluto Candreva a trovare un buco tra Mancini e Smalling e trovare il pareggio, prima della pennellata nella ripresa che ha sorpreso Rui Patricio. La Roma si è svegliata con l'aria nuova dalla panchina, magari un segnale per quello che potrà diventare con i recuperi di Dybala e Pellegrini.

(gasport)